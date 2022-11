Une quarantaine de personnes ont pris part aux portes ouvertes organisées par les promoteurs du projet Onimiki, au Témiscamingue, mardi soir.

Les promoteurs ont pris le temps de répondre aux préoccupations citoyennes quant au projet de deux minicentrales hydroélectriques.

Ce qui est surtout préoccupant pour différents groupes et la population, c'est l'impact possible du projet sur le débit du ruisseau Gordon et de la rivière Kipawa.

C'est cette même préoccupation qui a forcé l'été dernier le report du dépôt du projet, alors qu'il s'inscrivait dans un des appels d'offres d'Hydro-Québec.

«Ça fait plusieurs années que je travaille dans le dossier. Pour nous, le moment lorsqu'on va déposer le projet doit fitter. On n'est pas une multinationale. Il faut vraiment que ça fitte dans les politiques d'Hydro-Québec ou dans l'optique du gouvernement du Québec de supporter des projets communautaires. Être capable de faire quelque chose dans la prochaine année, ce serait formidable pour nous.»

- David McLaren, porte-parole d'Énergie renouvelable Onimiki

Onimiki est un projet de 200 M$ qui serait profitable pour la communauté locale, notamment avec la création d'emplois et d'importantes retombées économiques.

D'autres rencontres et consultations publiques se tiendront dans les prochains mois. Des études environnementales sont également prévues pour développer et raffiner le projet.