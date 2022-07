Le défenseur des Huskies de Rouyn-Noranda Emeric Gaudet a connu une première saison impressionnante dans le circuit Courteau cette année.

À 17 ans, le produit des Forestiers d'Amos a totalisé 23 points en 58 matchs, dont 7 buts. On parle ici de la cinquième meilleure production offensive pour un défenseur recru dans l'histoire de la meute.

Seul Ivan Vishnevskiy (48 points), Justin Bergeron (30 points), Marc-André Bourdon (28 points) et Samuel Régis (24 points) le devancent.

«Je me suis surpris moi-même. Je suis vraiment content de mon évolution durant l'année. À chaque match que je jouais, je devenais plus à l'aise. Au début de l'année, c'est sûr que j'étais moins confiant. J'ai été rayé de l'alignement à quelques reprises. C'est lorsque Samuel Régis s'est blessé qu'il y a eu un petit déclic. J'ai eu plus de responsabilités, par exemple sur les unités spéciales. J'avais plus de temps de glace et je sentais que les entraîneurs me faisaient confiance. Je me suis dit que je pouvais peut-être prendre plus de risques pour me porter plus à l'attaque.», a raconté le Rouynorandien repêché en 4e ronde.

Celui qui modèle son jeu autour de l'ancien capitaine des Huskies, Jérémy Lauzon, se dit évidemment déçu de ne pas avoir reçu d'invitation pour prendre part à un camp de la LNH. Il compte toutefois s'en servir pour mettre les bouchées doubles cet été en prévision de la prochaine campagne.

Gaudet estime qu'il doit profiter des prochaines semaines pour améliorer son coup de patin, sa mobilité et son jeu physique afin de maximiser son rendement sur la glace l'année prochaine.