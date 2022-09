Au coeur de la plateforme électorale du candidat péquiste Jean-François Vachon se retrouve l'indépendance du Québec.

Il estime que pour le bien de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et son développement, le prochain gouvernement se doit d'aller chercher les pouvoirs à Ottawa.

Comme solutions à la pénurie de main-d'oeuvre, le candidat propose des crédits d'impôt pour le retour des jeunes en région, de régionaliser l'immigration et de faire appel aux retraités.

Pour améliorer la qualité de vie dans sa circonscription, Jean-François Vachon veut reconstruire la piscine au Témiscamingue et construire un complexe multisport comprenant une surface synthétique à Rouyn-Noranda.

Le péquiste a également partagé sa vision sur les soins de santé de proximité. Il souhaite que les CLSC deviennent la porte d'entrée du réseau de la santé et que leurs services soient maintenus.

«Je comprends qu'on veut centraliser les choses dans les grands centres à cause de la pénurie de la main-d'oeuvre. Ces infirmières jouent des rôles cruciaux dans les milieux ruraux. Elles sont disponibles pour aller rencontrer les personnes âgées dans la municipalité. C'est la base de la médecine. Ces infirmières sont très importantes, plus que des médecins des fois. À Beaudry, elles traversent la rue et elles sont chez la personne pour faire le changement de pansement.», image le candidat.

En environnement, l'ex-journaliste promet de mieux répartir les redevances provenant des ressources naturelles, comme les mines.

Finalement, dans le domaine de l'agriculture, Jean-François Vachon compte mettre sur pied des pénalités monétaires aux agriculteurs qui laissent leurs terres en friche et vise une équité quant à l'accès aux terres agricoles.