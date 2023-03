Senneterre ne chôme pas ces temps-ci. Différents dossiers sont sur la table, notamment l'industrie forestière.

Les élus sont véritablement inquiets, surtout des changements au niveau de l'aménagement. Senneterre est mono-industrielle et la foresterie est son nerf économique.



Un autre dossier qui leur tient à coeur, ce sont les agents de la faune.

«Au niveau de certains bureaux de ministère, on parle d'agents de la faune. Ça fait quand même un certain bout qu'on travaille sur le dossier. On a un bureau de la faune qui est libre présentement. On essaie de travailler à bien comprendre pourquoi il est vide lorsqu'on dit qu'on est la troisième municipalité la plus grande en superficie au Québec. Des plans d'eau, on en a en masse. De la forêt, on en a en masse. La chasse est reconnue sur notre territoire», se désole la mairesse, Nathalie-Ann Pelchat.