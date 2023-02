L'innovateur en chef du Québec, Luc Sirois, est de passage en Abitibi-Témiscamingue.

En visite à Rouyn-Noranda et Val-d'Or, il a rencontré des acteurs de chez nous, dont des préfets, en plus de rendre visite à quelques entreprises locales.

«Il y a un secteur qui m'a bien surpris. C'est celui des services scientifiques et techniques. C'est une espèce de spécialité ici. Ils ont des résultats remarquables. Des entreprises m'expliquaient leurs nouvelles façons de sonder les sols. C'est remarquable. On devrait répandre ça dans le monde entier.»

- Luc Sirois, innovateur en chef du Québec

«Je suis surpris. Je n'avais pas réalisé l'ampleur de la contribution à l'économie du Québec ici.» - Luc Sirois

Des défis en Abitibi-Témiscamingue, selon l'innovateur en chef du Québec

L'Abitibi-Témiscamingue a de nombreuses forces, mais Luc Sirois a remarqué un point qui pourrait être amélioré localement.

«C'est fantastique d'être dans une région qui est une locomotive économique, qui a des secteurs très forts, qui tire le Québec par en haut et où le chiffre d'affaires par employé est exemplaire. Le défi, c'est au niveau de la recherche. Je pense qu'on pourrait faire un petit peu plus de projets d'innovation et de transformation numérique dans les industries d'ici.»

- Luc Sirois