L'intensité des feux de forêt a diminué dans plusieurs régions du Québec au courant des derniers jours en raison des conditions météorologiques, a affirmé le ministère de la Sécurité publique dans une mise à jour publiée sur son site web dimanche matin.

Selon la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), 101 feux étaient toujours en activité dans la province dimanche soir, dont 68 se trouvait en zone intensive.

Quelque 150 pompiers supplémentaires sont arrivés dimanche après-midi. Le contingent de Corée du Sud doit recevoir un breffage de deux jours avant d'être déployé à Lebel-sur-Quévillon mercredi pour une durée de 30 jours.

[BIENVENUE AU QUÉBEC]

150 pompiers forestiers venus de la Corée du Sud sont arrivés cet après-midi à l’aéroport d’Ottawa. Lundi et mardi, ils recevront un briefing technique. Mercredi, ils seront déployés à Lebel-sur-Quévillon. Leur mission durera 30 jours. MERCI – 감사합니다 pic.twitter.com/c69BtHv9r8 — SOPFEU (@SOPFEU) July 2, 2023

Trois incendies continuent de se propager, notamment celui près de Mistissini, tandis que les autres sont contenus, mais couvrent toujours de grandes superficies.

«La situation permet maintenant à plusieurs communautés de procéder à la réintégration de leur population», a aussi indiqué la Sécurité publique dans sa mise à jour. Les résidents de Lebel-sur-Quévillon ont d'ailleurs pu retrouver leur chez-soi samedi.

Dimanche, l'avis d'évacuation pour le secteur du Millage 20 à Senneterre, en Abitibi-Témiscamingue, était toutefois toujours en vigueur.

Par ailleurs, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a annoncé dimanche soir une levée partielle de l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité, de même qu'une modification de l'interdiction d'accès en forêt sur les terres du domaine de l'État et de la fermeture des chemins forestiers. Cette modification entre en vigueur à partir de lundi à 8h.

[📢 LEVÉE PARTIELLE | Interdiction d’accès en forêt sur les terres du domaine de l’État et la fermeture des chemins forestiers ]



Pour voir les détails des territoires encore touchés 👇https://t.co/Fx6wU2TveM — SOPFEU (@SOPFEU) July 3, 2023

Plusieurs secteurs du Nord-du-Québec, de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de l'Abitibi ainsi que de La Tuque, en Mauricie, demeurent néanmoins sous le coup de ces interdictions.

Qualité de l'air

«Aujourd'hui (dimanche), la qualité de l'air sera bonne dans l'est du Québec. Elle demeurera toutefois mauvaise dans le Nord-du-Québec. La situation demeure donc à surveiller pour les gens vulnérables et ceux qui feront des efforts physiques à l'extérieur, comme un déménagement. La situation devrait s'améliorer graduellement sur l'ouest de la province et en Outaouais», peut-on aussi lire sur le site web du ministère de la Sécurité publique.

Environnement Canada a publié des bulletins météorologiques spéciaux concernant la mauvaise qualité de l'air dans certaines régions au nord du Québec, dont Chibougamau et Matagami.

«Des concentrations élevées de particules fines provenant des feux de forêt entraînent une mauvaise qualité de l'air et une visibilité réduite par endroits. Ces conditions pourraient persister pour les prochains jours», a indiqué l'agence fédérale dans ces bulletins.

Un avertissement d'Environnement Canada n'était pas en vigueur pour la grande région de Montréal dimanche matin. Si la métropole figurait encore au cinquième rang des villes dont l'air est le plus pollué à travers le monde, selon le site web IQAir, dimanche matin, elle était tombée en quarante-sixième position en soirée, retrouvant une qualité de l'air acceptable.

Avec les informations de Noovo Info