La revitalisation du centre-ville continue de faire jaser à Val-d'Or.

Le dossier du stationnement a été critiqué, mais ultimement, ce n'est pas ça le nerf de la guerre.

Ce qui va ramener ou éloigner le monde, c'est l'ambiance, la sécurité et la propreté.

Tous les intervenants le savent, mais la solution miracle n'a toujours pas été trouvée.

La mairesse, Céline Brindamour, veut que tout le monde joue ron rôle.

«L'itinérance, c'est l'affaire du CISSS-AT. C'est important que le monde le réalise. La sécurité, c'est le rôle de la SQ. La propreté et l'animation, c'est la compétence de la Ville. Il faut que tous et chacun travaille en collaboration. On ne veut pas que le monde attende le nouveau centre-ville pour venir», précise-t-elle.

La Ville a déjà prévu des ajouts cet été.

Quatre cadets, plutôt que deux, vont patrouiller le centre-ville cet été, un nouveau balai nettoyeur est en activité, il y aura de l'animation plus fréquemment, cinq toilettes chimiques sont en place pour l'été et une autre autonettoyante sera installée l'an passé.

