Les grimpeurs de l'Abitibi-Témiscamingue seront comblés, alors que l'offre d'escalade s'améliore dans la région.

Jean-Christophe Turcotte, Tomy Joannette et Sébastien Turgeon, trois adeptes des roches, viennent tout juste de livrer un tout nouveau site, après plus de 900 heures de travail.

Situé à une trentaine de kilomètres de Rouyn-Noranda, le site Guidou propose à ce jour près de 30 voies de 25 à 30 mètres de haut. Le potentiel est toutefois là pour développer une centaine de voies.

«C'est toujours un rêve que tu as. C'est quelque chose que tu espères toujours trouver au fond de toi. Guillaume Rivest, un de mes amis, cherchait des parois de glace et il est tombé là-dessus. Il m'a approché. Quand je l'ai vue de mes propres yeux, j'avais envie d'aller plus proche. On a pris nos cordes. C'est quand je suis descendu en rappel que je me suis aperçu qu'on avait quelque chose d'une très grande valeur.», explique l'un des codéveloppeurs, Sébastien Turgeon.

Une certaine effervescence se fait déjà sentir, alors que le site est toujours en développement.

«C'est sûr que ce serait le fun que ça se parle et qu'il y ait beaucoup de monde de l'extérieur. On a déjà des gens qui sont venus de Montréal pour grimper il y a quelques semaines. Ça nous rend fiers.», ajoute Tomy Joannette, autre codéveloppeur du projet.

La prochaine étape, au-delà des 100 voies, pourrait bien être la construction de sentiers pédestres à l'entour de la paroi d'escalade, remarque Sébastien Turgeon.

«Il y a un gros potentiel pour de la marche et du hiking de grande qualité. J'ai approché des gens. J'essaie de déléguer ce projet. Il y ajuste à côté les monts Bourniol, l'Oeil du Nord et le petit Lac Fontigny. Ce serait splendide. J'avais dessiné un sentier potentiel de 16-17-18 kilomètres.», rêve Sébastien Turgeon.