À Rouyn-Noranda, l'organisme Sentiers du Lac Rouyn fait à nouveau appel à la population.

Une campagne de financement est lancée, dont les sommes serviront encore cette année à améliorer les sentiers. La signalisation doit être bonifiée et la construction de passerelles est nécessaire.

L'organisme souhaite également réaliser divers projets, améliorer le parcours des bonshommes et aimerait s'équiper en matériel pour entretenir les sentiers. L'objectif fixé est de 4 000$.

Les sentiers du Lac Rouyn offrent un circuit de 32 kilomètres aux randonneurs à cinq minutes du centre-ville de Rouyn-Noranda. Il est possible d'y faire de la course à pied, de la raquette et de la randonnée pédestre.