L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue multiplie les tapes dans le dos.

Quatre membres du corps professoral et professionnel sont honorés par l'institution d'enseignement.

Nancy Julien et David Paquin mettent la main sur un Prix d'excellence en leadership.

La première, professeure et directrice de l'Unité d'enseignement et de recherche en sciences de la santé, est à l'UQAT depuis 2002 et se démarque par son humanité et sa vitalité.

David Paquin, professeur en création et nouveaux médias, a placé l'UQAT parmi les meilleures en formation universitaire, entre autres en réalité virtuelle et en capture de mouvements.

Yves Bergeron reçoit une médaille de l'Assemblée des gouverneurs pour son implication dans le réseau de l'Université du Québec.

Finalement, Anne Beaulieu est admise au Cercle d'excellente, elle qui a une carrière de plus de 30 ans à l'UQAT, notamment au service des étudiants.