L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue lance son principe de reconnaissance territoriale.

C'est une marque de l'engagement de l'institution pour les Premiers peuples, en admettant être sur leur territoire. La démarche de réflexion a été entamée à l'automne 2021 et n'est ni statique ni gelée dans le temps.

«Aujourd'hui, nous vous livrons un principe sincère, significatif et porteur. Il est représentatif des valeurs de respect et d'équité que prône l'UQAT depuis ses débuts. Nous continuerons ainsi à miser sur la collaboration et le partenariat pour, par et avec les autochtones», explique le recteur de l'UQAT, Vincent Rousson, qui estime qu'il s'agit aujourd'hui d'un moment historique.

L'énoncé vise aussi à mettre en valeur les langues autochtones, l'environnement, le mode de vie traditionnel ainsi que les croyances et coutumes des Premières nations.

«C'est tout ça qui vient avec le territoire. Dans ma langue maternelle, le Cri, nous appelons le territoire Eeyou Istchee. Eeyou veut dire «humain» et Istchee «la terre.», ajoute la conseillère stratégique à la réconciliation et à l’éducation autochtone à l'UQAT, Janet Mark.

L'UQAT compte plus de 4000 étudiants, malgré une baisse dans la dernière année. L'institution d'enseignement est au coeur d'une vaste campagne de financement.