La 3è Avenue de Val-d'Or pourrait revivre sous peu.

La mairesse Céline Brindamour a laissé entendre que l'artère principale de Val-d'Or, entravée depuis mai, pourrait être rouverte autour du 5 septembre, si la température coopère.

Du pavage est prévu, une première couche, dès cette semaine.

Les horodateurs et la végétation suivront.

Il restera de l'aménagement à faire à ce moment, mais ce sera bienvenu, explique la mairesse Céline Brindamour:

«Quand on fait le calcule, c'est trois semaines et plus d'avance pour faire l'ouverture. On sera prêt à ouvrir au complet la rue.»

Ce sera un soulagement pour les commerçants locaux, alors que les travaux, bien que nécessaires, ont assurément eu des impacts sur l'achalandage cet été.

Les travaux de la phase 3 de revitalisation du centre-ville auront coûté plus de 5M$.