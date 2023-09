La Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda presse Québec de prendre des actions concrètes pour atténuer la crise du logement.

La Chambre estime que les promoteurs immobiliers attendent des vrais incitatifs pour se lancer, mais qu'ils veulent réellement faire partie de la solution.

Elle se désole que le gouvernement du Québec renonce à abolir la TVQ sur les matériaux de construction, comme le propose le fédéral.

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, David Lecours, estime qu'il est urgent d'agir. «Avec le prix des matériaux et les coûts qui ont explosé pour les intrants, ce n'est pas tellement intéressant pour les promoteurs immobiliers actuellement. Pour construire massivement du logement et que ce soit intéressant, pas dans 40 ans ou pour leurs petits-enfants, ça prend des incitatifs», affirme-t-il.

La CCIRN, qui compte près de 1000 membres, promet de collaborer avec toutes les instances possibles pour freiner la crise du logement.

Entre-temps, David Lecours pense que ce serait le gros bon sens d'abolir la TVQ sur les matériaux de construction alors qu'au Québec «on ne taxe pas l'alimentation, les soins dentaires ou les produits d'hygiène féminine par choix de société.

«Pourquoi on taxe la construction de logements, qui est une crise majeure? Le logement n'est pas un luxe, c'est une nécessité.» - David Lecours, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda