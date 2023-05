Le récent travail du gouvernement québécois n'impressionne pas du tout les membres de l'association de Québec solidaire à Rouyn-Noranda et au Témiscamingue.

Réunis l'instant de leur assemblée générale, ils pourfendent la centralisation d'un gouvernement qui se proclame pourtant le parti des régions.

Autant en éducation qu'en santé et services sociaux, Québec, avec ses projets de Loi, ne cesse de s'octroyer davantage de pouvoir au détriment des régions, dénoncent les membres.

«Les libéraux, avec M. Barrette, ont vraiment donné un gros coup de barre. Ce n'est pas compliqué, ils ont tout fusionné. La CAQ continue dans la même lignée. Ils poussent le bouchon plus loin que M. Barrette et en éducation, ils sont en train d'appliquer la même médecine. C'est vraiment néfaste pour les régions. Ça enlève de l'autonomie et des initiatives des écoles qui sont innovantes», lance Guy Leclerc, porte-parole de l'association de Québec solidaire dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue.

«La CAQ, c'est le synonyme de centralisation et de contrôle.» - Guy Leclerc, porte-parole

Les membres s'ennuient bien évidemment de leur députée Émilise Lessard-Therrien, défaite aux dernières élections. Ils estiment que sa non-réélection fait mal à l'Abitibi-Témiscamingue.

«Le plus cocasse est que ce sont les gens de l'extérieur de Rouyn-Noranda-Témiscamingue qui s'en ennuie le plus parce qu'ils ont vu comment elle pouvait défendre bec et ongle ses concitoyens. Ce sont trois ou quatre personnes qui sont à la tête de la CAQ. Les autres, on n'en entend pas parler, notamment notre député fantôme à Rouyn-Noranda. Il apparaît lorsqu'un ministre passe. Ils le sortent et ils prennent des photos et on ne le revoit pas après. Les citoyens ne sont pas écoutés», se désole Guy Leclerc.