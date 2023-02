La Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda (CCIRN) fait de nouveau confiance à David Lecours.

Le président des deux dernières années est réélu par ses pairs. Les 17 administrateurs de la CCIRN ont d'ailleurs profité de l'occasion pour dresser leurs priorités pour 2023.

L'organisation souhaite rapidement la mise en place d'un plan concret et ambitieux pour revaloriser l'économie, alors que le pouvoir d'attractivité en a pris pour son rhume dans la dernière année, surtout en raison du dossier de la qualité de l'air.

Un financement unique provenant de Québec permettrait notamment de réaliser un plan d'attractivité de la main-d'oeuvre et d'accroitre la construction de logements afin de redorer l'image de Rouyn-Noranda.

«On est loin de Québec où se prennent les décisions. Cet éloignement géographique a clairement un impact sur notre capacité à propulser nos projets. On en a des projets. On en a des besoins. Il y en a plein. Ils sont connus, nommés et répétés.», se désole le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, David Lecours.

«Ça prend du temps. Beaucoup, beaucoup de temps. Dans certains dossiers, on se dit entre nous qu'on est patient en maudit à Rouyn-Noranda et en Abitibi-Témiscamingue», ajoute-t-il, soulignant ignorer la raison des délais.

Québec doit-il octroyer des fonds à Glencore pour accélérer les projets de réduction des émissions d'arsenic?

Dans le dossier de la Fonderie Horne, l'avocat de formation refuse de se prononcer à savoir si le gouvernement québécois doit oui ou non financer la mise en oeuvre des projets de réduction des émissions d'arsenic.

«On voit de nombreuses industries partout au Québec recevoir du financement du gouvernement du Québec et du Canada. Sans prendre position ferme sur la question, pourquoi chez nous on refuserait l'aide du gouvernement?», se questionne le président.

«Tout ce qui va être en mesure d'accélérer le processus de transition pour qu'on puisse bâtir et aller vers l'avant, on va être pour.» - David Lecours

Éric Beaupré, PDG chez Technosub, Alice-Marie Hamelin, responsable de la transformation et de l'optimisation chez Technosub ainsi que Maria Élaine Feliciano, directrice ressources humaines et SST chez Blais Industries font leur entrée au conseil d'administration de l'organisation.