L'année 2023 devrait être mouvementée pour la communauté d'affaires en Abitibi-Ouest.

Il y a des perspectives de développement fort intéressantes au niveau des marchés, assure la Société d'aide au développement des collectivités (SADC).

Le Cégep et l'Université, avec l'aide de leurs centres de recherches, vont également contribuer à l'effervescence économique. Ils ont dans leurs cartons des projets de développement de formation, entre autres en santé.

La rareté de la main-d'oeuvre se fait toujours sentir, mais des actions semblent se développer sur le terrain.

«Il y a beaucoup de projets d'innovation qui sont en plan. On parle aussi beaucoup de valeur environnementale. Dans l'innovation, on parle aussi d'environnement. Des projets fort intéressants ont été annoncés. Au niveau énergétique, on peut penser au carburant fossile à la biomasse ou à l'énergie verte. Ce seront des points importants à suivre lors de la prochaine année.»

- Thérèse Grenier, directrice générale de la SADC en Abitibi-Ouest

Le rôle de la SADC dans tout ça sera d'accompagner des groupes du milieu, que ce soit sur le marché du travail, les adultes ou les jeunes, dans la réalisation de leurs idées.