Sébastien Lemire persiste et signe : l'Abitibi-Témiscamingue est l'endroit idéal pour un Centre d'excellence sur les minéraux de batteries critiques.

C'est ce que recommande le Comité permanent de l'industrie et de la technologie à la page 29 de son rapport déposé en Chambre des communes le mois dernier.

Le Comité estime que le Centre d'excellence doit s'établir à proximité des collectivités qui se consacrent au développement minier et qui regroupent l'expertise universitaire et collégiale.

L'Abitibi-Témiscamingue correspond parfaitement à ces critères, juge son député bloquiste.

«C'est plus qu'un souhait qui est réalisable. Je pense qu'on doit changer les paradigmes dans lesquels on fait l'exploitation de nos ressources naturelles et reconnaître la contribution des régions dites ressources, surtout une région comme l'Abitibi-Témiscamingue. Il faut s'assurer d'un paradigme dans lequel on ne fait pas juste exploiter une ressource pour qu'elle soit exportée à l'extérieur, mais qu'on puisse créer plus que des emplois en région, que ce soit vraiment une reconnaissance des régions pour pouvoir développer un milieu de vie et que ça participe encore plus fort au développement économique de nos régions.», estime Sébastien Lemire.

Le Centre d'excellence sur les minéraux de batteries critiques a déjà été annoncé dans le budget fédéral de 2021.