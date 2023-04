Les différentes municipalités de l'Abitibi-Témiscamingue sont aux aguets avec la crue des eaux.

La situation n'est pas aussi problématique que dans certaines régions du Québec, mais certains endroits sont tout de même touchés.

La route 382 à Belleterre au Témiscamingue est dans un état lamentable, entre Belleterre et Latulipe-et-Gaboury.

Une section de la route a été emportée par l'eau et il faudra des travaux d'urgence du ministère des Transports du Québec (MTQ) avant d'espérer rouvrir.

C'est fermé jusqu'à nouvel ordre et le détour se fait par le chemin de Moffet-Latulipe, le chemin de Moffet-Laforce et le chemin de Belleterre-Laforce et la route 382.

À Rivière-Héva, le chemin des Hirondelles est fermé pour une durée indéterminée, en raison de l'eau sur la chaussée. C'est entre le chemin du Lac-Mourier et le rang Rapide-Sept.

