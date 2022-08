La centrale syndicale CSN a des demandes aux aspirants députés de l'Abitibi-Témiscamingue avant le vote d'octobre, et elles sont nombreuses.

Après avoir consulté ses membres, 16 points sur six thèmes ont été retenus, ratissant plutôt large sur les demandes.

Parmi celles-ci, on note l'augmentation du salaire minimum, une décentralisation en faveur des régions et un statut particulier pour l'Abitibi-Témiscamingue en santé.

La CSN veut des engagements concrets des candidats et, surtout, le respect des promesses. Le président régional, Félix-Antoine Lafleur :

«Ce n'est pas nécessairement que ça va si mal, mais on pense qu'avec la multiplication des facteurs, dont la pandémie et l'aspect économique, on pense qu'il est important de viser large et de demander beaucoup. On s'attend des candidats à ce qu'ils soient capables de livrer. On a eu beaucoup d'insatisfaction au cours des derniers mandats parmi les représentants régionaux à l'Assemblée nationale, peu importe le parti.»

La CSN, ce sont 6 000 membres en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec. Ça veut dire beaucoup d'électeurs et un poids important, mais Félix-Antoine Lafleur ne veut pas jouer le rôle d'influenceur :

«Nos membres sont sensibles à la question politique et à l'influence qu'ils peuvent avoir sur l'amélioration des services. Tout le monde, avant d'être un travailleur, est un citoyen.»

La plateforme de revendications sera acheminée aux candidats.

Quelques demandes de la CSN :

- Santé et services sociaux : Un statut particulier pour la région et l'amélioration du réseau de garde éducatif

- Main-d'oeuvre : Une politique d'attraction régionale et le développement de logements abordables

- Éducation : Augmenter les services aux élèves en difficulté

- Développement régional : La décentralisation en santé et en éducation

- Environnement : Le développement d'un plan régional d'adaptation aux changements climatiques et plus de transparence du gouvernement

- Travail : Hausser le salaire minimum à 18$ de l'heure