Les sols du quartier Notre-Dame, à Rouyn-Noranda, devront être décontaminés à compter de cet été par la Fonderie Horne, a annoncé le ministère de l’Environnement, mardi.

Ces travaux de décontamination surviennent à la suite de la «caractérisation de 79 terrains du quartier Notre-Dame, réalisée par Glencore à l'automne 2022, et aux recommandations des autorités de santé publique», indique-t-on par voie de communiqué.

Dans un communiqué publié mardi, la Fonderie Horne, une compagnie de Glencore, a révélé que les résultats de ses analyses indiquent qu'une partie des sols de 53 terrains dépasse les seuils établis par le gouvernement.

Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, a affirmé que les travaux de caractérisation «ont été faits selon les guides et exigences ministériels et que les résultats obtenus sont valides».

«Ces travaux de décontamination sont essentiels parce qu'ils permettront rapidement de protéger les enfants et parce qu'ils sont complémentaires à la réduction des émissions atmosphériques déjà exigée de Glencore dans son autorisation ministérielle 2023-2028. Nous les suivrons de près», a assuré le ministre Charette.

En juin dernier, la Fonderie Horne a soumis un protocole d’excavation des sols de surface «prévoyant l'excavation en surface des sols et leur remplacement par un remblai pour la quasi-totalité des terrains, en priorisant les terrains où sont érigés l'école et des services de garde».

Aux yeux de M. Charette, le dossier de la Fonderie Horne demeure prioritaire afin de protéger la santé de la population «et lui redonner un milieu de vie en lequel elle peut avoir confiance». «Et c'est pourquoi les travaux de décontamination s'amorcent le plus tôt possible», a conclu le ministre.

La directrice environnement pour les opérations cuivre de l'Amérique du Nord pour Glencore, Marie-Élise Viger, réitère que la Fonderie demeure engagée à contribuer à améliorer la qualité de vie des citoyens de Rouyn-Noranda.

«Nos équipes sont mobilisées afin de poursuivre le travail amorcé dans les meilleurs délais et d'assurer la santé et la sécurité des communautés voisines de nos installations, ce qui constitue notre priorité absolue», a-t-elle lancé.