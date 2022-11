La Fonderie Horne de Rouyn-Noranda aura fort à faire pour réduire ses émissions polluantes.

De nouvelles données dévoilées jeudi révèlent que la Fonderie a émis depuis le début de l'année une moyenne de 84 nanogrammes par mètre cube (ng/m3) d'arsenic à la station légale la plus près de ses installations, soit 5.6 fois plus élevées que le seul minimal fixé à 15 ng/m3.

Les résultats démontrent également que plus on s'éloigne de la Fonderie Horne et du quartier Notre-Dame, plus l'exposition à l'arsenic est réduite.

À la station légale située à l'aréna Glencore, le taux d'exposition est de 18 ng/m3. À l'Hôtel de Ville et à l'ancienne laiterie Dallaire, la moyenne des trois derniers trimestres est de 8 et 4 ng/m3 respectivement.

Devant ses résultats, la Fonderie Horne estime que ses différents projets de réduction mis en place depuis 2019 fonctionnent.

«On est satisfait des résultats. Ça suit ce à quoi on s'attendait, avec les projets qui ont été mis en place et les conditions météorologiques. Les projets de 2019 et avant portent fruit. Ces projets continuent d'apporter des réductions. On a aussi mis d'autres projets en place l'année dernière et cette année, notamment d'autres dépoussiéreurs qu'on est en train d'optimiser.»

- Marie-Élise Viger, directrice environnement pour les opérations cuivres de l'Amérique du Nord et des Philippines chez Glencore

La Fonderie Horne, propriété de Glencore, demeure confiante de respecter la cible environnementale d'ici 2027, mais pour ce faire, elle devra investir au moins 500M$ dans la modernisation de ses installations. Des citoyens souhaitent plutôt qu'elle soit atteinte dans la prochaine année.

Des discussions sont présentement en cours avec le gouvernement du Québec pour le renouvellement du permis de la Fonderie.