Les activités de la Fonderie Horne sont interrompues.

La production est en arrêt général pour que les équipes de l'usine puissent réaliser différents travaux de maintien et de réparation des équipements.

Par exemple, une plateforme a été accrochée sur l'une des cheminées et avec l'aide d'une poulie, un tuyau d'arrosage peut monter à 400 pieds du sol et ainsi nettoyer le conduit.

Des techniciens en instrumentation vont aussi utiliser cette plateforme pour vérifier et changer les ampoules.

Des travailleurs en profitent également pour monter leurs équipements et pour par la suite descendre avec des cordes pour l'inspection de la cheminée.

Au total, 2000 employés et entrepreneurs sont mobilisés et une telle opération est un important levier pour différentes entreprises, dont les restaurants et hôteliers.

L'arrêt général survient tous les 18 mois. La production devrait être sur pause pour une durée de trois semaines.

Des installations ont été ajoutées temporairement à certains endroits pour minimiser le bruit des travaux.