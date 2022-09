La Fonderie Horne entame officiellement la réhabilitation des sols contaminés dans le quartier Notre-Dame, à Rouyn-Noranda.

Lors d'une assemblée publique avec les résidents du quartier, la Santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue a ordonné l'entreprise à se soumettre à cette étape. Selon l'organisation, c'est le moyen le plus rapide pour protéger les enfants des concentrations d'arsenic de l'usine.

Glencore indique que les garderies, les parcs et les écoles seront d'abord caractérisés cet automne, en raison de la haute fréquentation des enfants.

Les terrains résidentiels où demeurent des enfants de six ans et moins seront aussi ciblés en priorité. Quant aux autres terrains, les travaux se tiendront en 2023.

La caractérisation consiste à prélever des échantillons de manière ponctuelle afin de mesurer la présence de contaminants dans les sols.

La Fonderie Horne, dans un objectif d'accélérer le processus, offrira une restauration des terrains jugés non urgents où résidents des enfants, où les concentrations en plomb et en arsenic dépassent largement les seuils et qui ont été caractérisés en 2021. Tout au long des travaux, la Fonderie Horne sera épaulée par la firme Sanexen.

Par ailleurs, le seuil d'intervention dans les sols passera de 100 à 30 ppm, un seuil jugé sécuritaire quant à l'arsenic. Concernant le plomb, le seuil sera également réduit, passant de 500 à 140 ppm.