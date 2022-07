La Fonderie Horne assure ne pas vouloir agrandir sa zone de transition dans le quartier Notre-Dame, du moins pour le moment.

Plus tôt cette semaine, on apprenait que Glencore avait l'intention de déplacer 80 propriétés les plus près de ses installations.

Par courriel, l'entreprise explique que c'était une idée qui a émergé en 2019 lors du dépôt d'un plan intérimaire pour réduire ses émanations d'arsenic, mais qui a depuis été mise de côté.

La Fonderie Horne indique se concentrer sur la réduction des émissions à la source grâce à des projets majeurs qui seront mis en place prochainement.

Un plan d'action devrait être présenté dans les prochaines semaines.