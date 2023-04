En Abitibi-Ouest, la Grande Séduction arrive déjà à mi-chemin de son objectif.

Lancée en décembre 2021, cette grande mobilisation vise l'embauche de 100 ressources infirmières d'ici 2026 sur le territoire. En 16 mois d'activités, déjà 48 ont été recrutées.

Alors que plusieurs municipalités et MRC sont à la recherche de main-d'oeuvre en santé, l'Abitibi-Ouest réussit à se démarquer, notamment à l'international.

Le mois prochain, 15 infirmières arriveront depuis l'Afrique et la France.

«En septembre 2021, quand le plan de contingence est arrivé, la première réaction a été la colère et l'incompréhension. On a joué dans ce film-là. Tu as le droit de continuer à être en colère. Ça fait du bien à court terme, mais à long terme, ça n'aide pas et ça n'imprime pas des infirmières. On voulait que cette problématique prenne fin le plus tôt possible. On devait se salir les mains. C'est ce qu'on a fait», explique Sylvain Trudel, président de la Grande Séduction.

Pour réussir à embaucher les 52 employés manquant pour atteindre le plateau des 100, la Grande Séduction lance la nouvelle campagne d'attractivité »Unité légendaire».

Pour son élaboration, la firme Visages régionaux a été mandatée et trois épisodes d'une websérie intitulée au nom de la campagne d'attractivité seront diffusés pour permettre