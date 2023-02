La bibliothèque de Val-d'Or dresse un bilan fort positif de l'ajout de nouvelles mesures mises en place il y a un an.

À l'époque, les dirigeants avaient aboli les frais de retard pour ses abonnés à ses bibliothèques de Val-d'Or, Sullivan et Val-Senneville.

La période de location est aussi passée de 21 à 28 jours et des avis sont envoyés quelques jours avant l'échéance.

«On voulait miser plus sur un message positif que des mesures punitives. En plus, ça enlève des détails administratifs, on n'a plus à faire payer des gens pour 20 sous. On ne voit que du positif dans cette mesure.»

- Michelle Bourque, bibliothécaire responsable des installations de Val-d'Or

La bibliothèque de Val-d'Or est située sur la 7è rue.

En plus du prêt de livre, elle offre des activités comme l'Heure du conte, le Club de lecture Hibouquine et des espaces de travail et de rencontres.