Est-ce que la paix est signée entre les Foreurs et les Huskies, au moins au deuxième étage?

C'est visiblement le cas, alors que les deux rivaux de la 117 ont transigé la semaine dernière.

Le vert et or a acquis un gardien prometteur contre deux bons choix de repêchage, qui pourront peut-être permettre à la meute d'acheter des gros joueurs à la pause des Fêtes.

Le président des Foreurs, Dany Marchand, commente cette transaction entre les deux clubs, la première significative depuis des lunes:

«On est en 2023, la société évolue et les relations le doivent aussi. Beaunoyer a du talent et le potentiel d'être #1. C'est une denrée rare dans la ligue et ça colle avec notre fenêtre d'opportunité.»

N'allez cependant pas penser que, sur la glace, les joueurs vont commencer à se faire des cadeaux:

«Sur la glace, on se déteste et il faut que ça continue. C'est la meilleure rivalité de la ligue. Au-delà de la glace, on peut avoir des relations cordiales pour le bien de l'organisation.»