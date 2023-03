La Maison du Compagnon de La Sarre travaille à agrandir ses services. L'organisme offre de l'hébergement temporaire aux personnes en situation de rupture sociale.

Le projet est évalué à 1,1 M$ et déjà des aides financières gouvernementales ont permis d'amasser 650 000$. Une campagne de financement est lancée pour regrouper les sommes manquantes.



Le chantier pourrait débuter cet été avec une ouverture prévue cet automne. Les services de l'organisme ne devraient pas être affectés pendant les travaux.

«Ça faisait partie de notre pensée depuis plusieurs années. Présentement, on a la soupe populaire. L'endroit n'est pas adéquat parce que plus ça va, plus on a des gens qui viennent nous voir. Avec l'agrandissement, on va avoir un centre de jour beaucoup plus adéquat pour accueillir beaucoup plus de monde. On va aussi offrir maintenant des appartements transitoires et supervisés, ce qu'on n’avait pas avant. C'est ce qu'il manque dans le milieu présentement», constate Josiane Michaud, directrice clinique de la Maison du Compagnon.

Deux nouveaux employés devront être embauchés, à terme.