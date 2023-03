La ministre de l'Emploi est de passage en Abitibi-Témiscamingue.

Pendant deux jours, Kateri Champagne Jourdain vient s'entretenir avec différents intervenants, dont la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda et le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, pour prendre le pouls de la situation sur le terrain.

Lors des discussions, il sera notamment question du manque de personnel, un enjeu qui frappe de nombreuses entreprises et qui perdure depuis des années en Abitibi-Témiscamingue.

L'immigration est bien évidemment l'une des solutions identifiées par la ministre responsable de la région de la Côte-Nord.

Kateri Champagne Jourdain ajoute que les personnes en situation de handicap avec des limitations fonctionnelles, les personnes autochtones et les personnes judiciarisées peuvent elles aussi intégrer le marché du travail et ainsi limiter les impacts de la pénurie de main-d'oeuvre.

«Il n'y a pas de solutions miracles et magiques. C'est une conjoncture dans laquelle on va être pendant plusieurs années. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est travailler du mieux qu'on peut pour soutenir nos entreprises, pour les aider aussi à travers tout ce qu'on offre à Services Québec et au ministère de l'Innovation. À Investissement Québec, il y a des programmes pour soutenir nos entreprises, pour augmenter leur productivité et pour changer leurs manières de produire et de mener leurs opérations», précise la politicienne.

Le gouvernement soutient monétairement une entreprise de Preissac

La ministre de l'Emploi profite également de son séjour en région pour remettre près de 125 000$ à Créations ThermoDoor. Avec l'aide financière, l'entreprise pourra augmenter sa production.

Les employés seront donc formés pour l'utilisation de nouveaux équipements qui amélioreront l'efficacité de la fabrication et les délais de livraison de l'entreprise.