Mission accomplie pour l'équipe de la MOdite belle récolte Poirier de Val-d'Or.

En tout, six camions cubes ont été bien remplis de gâteries de toutes sortes pour les familles moins nanties. Ça représente environ 2000 paniers de croustilles, de chocolats et de boissons gazeuses, entre autre, qui vont garnir les paniers de Noêl et qui seront distribués à des familles, des couples ou des gens seuls.



L'organisme piloté par l'animateur de radio MO a terminé son périple jeudi après-midi à Val-d'Or avant de s'arrêter à Rouyn-Noranda, Malartic et Amos. Le nombre de paniers de Noel est passé de 550 à 800 uniquement à Rouyn Noranda.

Selon l'instigateur du projet, qui en est à sa sixième année d'existance, les besoins étaient encore plus criants cette année que par les années passées.

«Cette année, avec la situation économique, le prix d'épicerie qui a augmenté, on savait qu'il y aurait plus de gens dans le besoin et des gens qui seraient dans le besoin pour la première fois. Les gens ont donné plus que l'an passé, donc on peut parler d'une édition record.» - MO, animateur sur les ondes d'Énergie

L'édition 2023 a été livrée aux divers organismes de la région qui chapeautent les paniers de Noël et qui auront la responsabilité de les distribuer.