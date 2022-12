Les municipalités de Rochebaucourt et de La Morandière, situées dans la MRC de l'Abitibi en Abitibi-Témiscamingue, uniront leurs forces.

Dès la première journée de 2023, elles seront regroupées pour former qu'une seule municipalité, sous le nom La Morandière-Rochebaucourt.

Le gouvernement québécois a accepté la démarche volontaire des deux municipalités.

«En donnant suite à cette demande commune de regroupement des municipalités de La Morandière et de Rochebaucourt, notre gouvernement démontre qu'il est à l'écoute des besoins et des réalités des municipalités. Au bout du compte, c'est toute la collectivité qui en bénéficiera et je m'en réjouis» a indiqué la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, dans un communiqué envoyé aux médias.

Services rehaussés

Notamment grâce à la fusion de la main-d'oeuvre et des budgets, les services offerts aux citoyens seront rehaussés, en plus d'être à coût moindre.

Québec dégagera une somme afin de financer d'éventuelles dépenses que pourrait engendrer le regroupement.

À lire également :

Le maire de Rochebaucourt, Alain Trudel, deviendra le maire de la nouvelle municipalité.

Il affirme dans un communiqué que son équipe est très heureuse que le regroupement des municipalités de La Morandière et de Rochebaucourt soit entériné par le gouvernement.

«Cette action permettra aux deux municipalités d'offrir un meilleur service à moindre coût à l'ensemble de nos citoyennes et citoyens, et nous pourrons unir nos forces pour vitaliser notre milieu. Ce regroupement amènera un vent de fraîcheur au sein de notre population et dans le secteur des Coteaux», affirme M. Trudel.

Le maire suppléant de La Morandière est également satisfait de ce dénouement pour les deux municipalités.

«Le regroupement est un projet dont certains rêvent depuis des décennies. Enfin, c'est aujourd'hui que nos municipalités unissent leurs forces afin d'assurer un avenir prospère à toutes les citoyennes et à tous les citoyens de notre petit coin de paradis», fait-il savoir.