La MRC Abitibi adopte une planification stratégique qui sera en vigueur jusqu'en 2028.

Dans la dernière année, la direction et les élus, entre autres, se sont rassemblés pour échanger sur les enjeux du territoire.

Quatre axes ont été identifiés, dont contribuer au développement durable du territoire et assurer le leadership en matière d'attraction et de rétention de la population.

Les actions et décisions de la MRC seront également prises afin de favoriser l'accès et le maintien des services de proximité et de développer une culture organisationnelle.