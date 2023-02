Au grand plaisir de la population, 15 infirmières s'établiront prochainement dans la MRC d'Abitibi. Provenant de l'Afrique, c'est accompagné de leurs familles qu'elles emménageront au printemps.

La MRC d'Abitibi est aux prises avec une sérieuse pénurie de main-d'oeuvre. Il faudrait actuellement plus de 40 infirmières supplémentaires au nombre actuel pour offrir adéquatement les services.



En 2025-2026, selon les projections actuelles, plus de 130 ressources infirmières seront manquantes. Cette donnée comptabilise les départs anticipés, dont ceux à la retraite, et les nouvelles embauches.

«Il va falloir entrer en recherche de logements. Il y a des familles qui ont plusieurs enfants. L'objectif c'est qu'elles soient le plus proche possible des services. On va y aller plus près du centre-ville d'Amos. Il faut comprendre que ces gens-là arrivent sans permis de conduire nécessairement. Ils vont devoir être pris en charge. On veut démontrer notre savoir-faire et notre qualité d'accueil parce qu'on veut pouvoir en accueillir d'autres dans les prochaines années.»

- Sébastien D'Astous, maire d'Amos et préfet de la MRC d'Abitibi

Au total, une cinquantaine de personnes s'établiront dans la MRC. Sachant qu'elle est victime d'une baisse démographique depuis quelques années maintenant, c'est une bonne nouvelle.

Un comité de travail a par ailleurs été créé pour assurer l'accueil et l'installation des familles. Ces embauches sont possibles grâce au projet québécois de recrutement d'infirmières diplômées hors Canada.