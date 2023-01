Les citoyens de la MRC de la Vallée-de-l'Or devront faire leurs devoirs.

C'est qu'ils sont loin du sommet en environnement.

Un des problèmes, c'est que le gouvernement charge des frais à l'enfouissement. Uniquement pour 2023, c'est 200 000$ de plus que la MRC devrait payer aux instances gouvernementales.

La MRC va donc faire de l'éducation et de sensibilisation à ses citoyens.

«Notre performance environnementale est directement reliée aux sommes qu'on paye à Québec pour l'enfouissement des déchets. La MRCVO prendra des mesures pour travailler avec les citoyens afin d'améliorer nos performances. Quand on regarde les chiffres, on est les derniers de l'Abitibi-Témiscamingue. Trop d'enfouissement, pas assez de recyclage et de compostage, on devra s'attaquer à ça tous ensemble.»

- Martin Ferron, préfet de la MRCVO

La MRCVO regroupe les villes de Val-d'Or, Senneterre, Malartic, Rivière-Héva, Senneterre-Paroisse et Belcourt.

