Les habitudes des citoyens de Val-d'Or, Malartic et Senneterre quant à la collecte des matières résiduelles risquent de changer l'an prochain.

La MRC de La Vallée-de-l'Or (MRCVO) adoptera de nouvelles pratiques plus efficaces et plus rapides dès janvier.

Un nouveau trajet est proposé afin de favoriser la cohésion des équipes et la synergie des camions ce qui mènera à une réduction de la consommation du carburant.

Ainsi, regrouper les camions dans une seule et même zone sera tout autant bénéfique en cas d'absence, de mauvais temps ou de bris mécanique. La MRCVO assure que la qualité du service offert aux citoyens ne sera pas affectée.

Par ailleurs, les heures d'ouverture des écocentres sont revues. À Senneterre et Val-d'Or, ils seront ouverts cinq jours par semaine, soit du mercredi au dimanche, de 9h30 à 17h30. À Malartic, l'écocentre sera accessible du mardi au samedi, toujours entre 9h30 et 17h30.