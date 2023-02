La patinoire Bleu Blanc Bouge de Val-d'Or pourrait rafler un prix prestigieux.

Elle est en nomination au Prix d'excellence du Centre d’expertise sur la construction commerciale en bois, dans la catégorie «Détails architecturaux assurant la durabilité.»

L'endroit, inauguré depuis seulement un peu plus d'un an, est magnifique est très utilisé par les amateurs de patin et de hockey.

«On tient à féliciter l'entreprise valdorienne Trame pour l'architecture unique de ce projet et la Fondation du Canadien pour l'enfance pour la mise en oeuvre du projet.»

- Céline Brindamour, mairesse de Val-d'Or

Le gagnant sera connu le 16 février.

