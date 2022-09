De par son expérience professionnelle, le candidat du Parti québécois dans Rouyn-Noranda—Témiscamingue, Jean-François Vachon, estime bien connaître les enjeux régionaux.

Si élu, l'ancien journaliste a déjà promis de s'attaquer à plusieurs dossiers, dont celui de la santé, les redevances des ressources naturelles ainsi que le manque d'infrastructures sportives et agricoles. Se retrouvera aussi au cœur de sa plateforme électorale la pénurie de main-d'oeuvre.

«Pour moi, une partie vient de l'immigration et du rapatriement des pouvoirs. On parle des travailleurs temporaires, etc. Si on contrôle nos différents leviers, ça va nous permettre d'attirer et d'amener les gens plus rapidement. Je les connais les enjeux. Je sais un peu ce dont on a besoin en région.», fait valoir Jean-François Vachon.

Nombreux sont les politiciens qui depuis des années promettent de trouver des solutions pour régler ces enjeux, mais bien souvent en vain.

«Pourquoi serait-ce moi? Un moment donné, ça prend de l'action et je suis un gars d'action. Je ne dirais pas que le Parti québécois va former un gouvernement, mais lorsque dans l'opposition, le gouvernement va savoir qui est Jean-François Vachon. Moi, je vais être sur le téléphone. Je vais déranger jusqu'à tant qu'on fasse avancer nos dossiers régionaux. Le Parti québécois a toujours été un parti des régions. On est un parti qui va avoir des solutions qui seront axées sur la région», soutient le candidat péquiste.