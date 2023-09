La réalisatrice valdorienne Sophie Dupuis jubile.

Son troisième film, Solo, gagne un prix majeur à Toronto.

Il est récompensé comme meilleur film canadien au Festival international du film de Toronto.

La gagnante a récupéré son trophée et en s'adressant aux gens sur place, elle a mentionné que ce prix allait permettre à plus de gens de voir Solo et ainsi d'aider la cause de la diversité sexuelle.