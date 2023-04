La MRC d'Abitibi-Ouest veut propulser son tourisme au prochain niveau.

Tout comme à Rouyn-Noranda, l'organisation s'associe avec le Centre mondial d'excellence des destinations (CED).

Souhaitant prendre un pas de recul pour apporter différents correctifs, la MRC entreprend un vaste chantier pour développer une offre touristique attrayante basée sur l'identité du territoire.

Les différentes parties prenantes seront consultées lors du chantier pour que le patrimoine naturel et cultuel soit notamment valorisé. Les premières rencontres sont prévues les 17 et 21 avril.

La MRC ne déploie toutefois pas toute son énergie que sur ce dossier.

«On en a plusieurs. On est dans notre phase finale pour le compostage. On est dans la finalité de notre plan de gestion. Après ça, on va lancer très bientôt une nouvelle image de marque pour l'Abitibi-Ouest. Ça va être très intéressant. Il y a plusieurs autres dossiers en aménagement entre autres. C'est au niveau du schéma de la couverture de risque incendie et en transport. On s'amuse», fait valoir son préfet, Jaclin Bégin.