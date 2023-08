C'était devenu évident avec l'annonce de son embauche chez les Foreurs de Val-d'Or, mais le Valdorien Shawn Morton-Boutin a officialisé sa retraite de hockeyeur.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, il explique qu'il a appris beaucoup durant sa carrière, qu'il a pu vivre de sa passion et qu'il a parcouru le monde.

Shawn Morton-Boutin a aujourd'hui 33 ans. Il a joué 12 saisons chez les professionnels, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Écosse et en France.

Shawn nous parle de ses plus beaux souvenirs:

«Je n'oublierai jamais les années jouées à Val-d'Or. Pouvoir le faire devant famille et amis et pour l'organisation que je suivais quand j'étais petit, c'était gros pour moi. J'ai aussi fait quelques finales chez les pros. Mais surtout, j'ai eu la chance chaque matin de me lever pour aller faire ce que j'aime.»

Parmi les bons joueurs qu'il a côtoyés, Morton-Boutin a cité Brad Marchand, Kristopher Letang, Jonathan Hazen et Marco Scandella. Mais un joueur est sur le dessus de la pile:

«J'ai pu jouer avec mon meilleur ami, Philippe Cornet (un Valdorien), c'est un très bon joueur. Au-delà des matchs, j'ai joué avec des très bons êtres humains qui m'ont appris beaucoup.»

Ses 286 matchs dans l'uniforme des Foreurs de la LHJMQ le placent au deuxième rang de l'histoire du club en terme de longévité (Jérémy Michel 294).

Il vient de signer un contrat comme entraîneur adjoint chez les Foreurs de Val-d'Or.