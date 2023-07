La Rouynorandienne Léane Baril va bientôt manquer de place dans sa chambre à trophées.

Cette fois, elle gagne le 5km au championnat provincial extérieur d'athlétisme.

C'était en fin de semaine à Montréal, par une température très chaude.

Au fil d'arrivée, Léane Baril et son temps de 17m40s ont été plus rapides que la plus proche rivale par plus de 27 secondes.

Les bonnes nouvelles se succèdent pour Léane Baril, qui a été nommée athlète de 2022 au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue.

En octobre, elle avait pris la deuxième position du championnat scolaire provincial RSEQ de cross-country.