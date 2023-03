On commençait à s'en douter, mais la saison du gardien de but des Foreurs William Blackburn est terminée.

Il a été opéré au genou. Il devrait être à 100% pour le prochain camp d'entraînement.

Le #2 de l'équipe, Mathys Fernandez, combat une mononucléose. La durée de son absence est indéterminée.

Rappelé en renfort, Frédéric Cousineau est aussi gravement blessé, victime d'une entorse à la cheville. La date de son retour n'est pas encore connue.

Comme il est aux États-Unis pour finir la saison, Adam Rouleau n'est pas non plus disponible.

Le vert et or va visiblement terminer la saison et entamer les séries, s'il se classe, avec Mathis Lussier et Xavier Sareault.

Il reste encore quatre parties à la saison régulière.