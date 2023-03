Le calendrier se termine en fin de semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Les Huskies visitent les Foreurs demain après-midi (samedi) à 16h00.

Les Foreurs s'accrochent à une place en séries alors que les Huskies sont assurés de terminer au quatrième rang de la conférence et de débuter les éliminatoires à domicile.

« Je veux finir ma carrière junior majeur avec des playoffs. C'est pour les séries éliminatoires qu'on joue au hockey. C'est super important. C'est pour ça qu'on ne lâche pas. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans les séries. Des surprises, c'est déjà arrivé. On se tient ensemble et on espère faire un bout. »

- Mavrick Gauthier, vétéran de 20 ans des Foreurs

Certains joueurs pourraient atteindre des plateaux intéressants.

Les Huskies Louis-Philippe Fontaine et Tristan Allard ont besoin de trois buts pour atteindre la trentaine.

Le Foreur William Provost en a besoin d'un pour le plateau des 35.

Par ailleurs, les Foreurs confirment que Maxime Desruisseaux conservera le titre d'entraîneur-chef et de directeur des opérations hockey. Il avait ce dernier poste par intérim depuis le congédiement de Pascal Daoust, le 8 février.