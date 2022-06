Après des années d'attente, les citoyens d'Arntfield ont enfin accès à leur salle communautaire.

Le bâtiment qui abrite des bureaux municipaux, mais aussi une bibliothèque de quarter ainsi que le Club de l'amitié et de l'âge d'or est finalement remis aux normes, après l'incendie qui a touché la bâtisse en 2019.

Les fenêtres et le revêtement extérieur ont été changés et à l'intérieur, la cuisine a été rénovée et les couvre-planchers, les plafonds et les murs ont été remplacés.

Les personnes à mobilité réduite bénéficieront d'un meilleur accès au bâtiment grâce à l'ajout d'un ascenseur. Les salles de bains ont également été adaptées.



Cette bâtisse est beaucoup plus qu'un simple bâtiment municipal. Il est au coeur des activités des résidents du quartier. Il se veut aussi un lieu de rassemblement.

«C'était attendu depuis des années, entre autres pour la rénovation du sous-sol. Quand l'incident est arrivé, l'opportunité s'est présentée pour rénover avec les désagréments de la fermeture durant trois ans. À date, tous les organismes sont super contents.», détaille le conseiller municipal du quartier, Cédric Laplante.