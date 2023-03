La Fédération québécoise des sociétés Alzheimer veut un financement accru pour «prévenir une crise imminente».

En 2050, au Québec, selon les projections actuelles, plus de 360 000 personnes vont vivre avec un trouble neurocognitif.

En 2020, on en dénombrait 147 000. Ça représente une augmentation drastique de 145% en 30 ans.

En Abitibi-Témiscamingue, créer un fonds dédié à la maladie d'Alzheimer et aux troubles neurocognitifs lors du prochain budget québécois viendrait limiter le recours à un système de santé qui est déjà sous pression, faute de main-d'oeuvre.

«Il faut un peu l'aborder comme un enjeu de santé publique. On ne croit pas que seulement le gouvernement pourra répondre aux nombreux besoins qui vont arriver. On a la chance de compter sur des organismes communautaires et des entreprises d'économie sociale, mais également sur l'entourage des personnes. C'est de s'assurer de mieux sensibiliser les gens à comment intervenir. Il faut bien coordonner tout ça», explique Guillaume Parent, directeur général de la Société Alzheimer en Abitibi-Témiscamingue.

Au-delà du fonds, la Fédération exige deux mesures concrètes à court terme. Il est suggéré que la Commissaire à la santé et au bien-être hérite d'un mandat pour étudier les besoins liés à l'augmentation des troubles neurocognitifs afin de notamment proposer des solutions.

La Fédération demande aussi l'amélioration et la pérennisation de la convention d'aide pour la mise en œuvre du processus de référencement. Il permet aux professionnels de la santé de référer la Société Alzheimer les personnes proches aidantes.

Encore cette année, la population sera appelée à contribuer pour augmenter les services. Les marches, une activité de financement pour la Société Alzheimer de la région, reviennent à la fin mai à Amos, Rouyn-Noranda et Ville-Marie.

En plus de mobiliser les gens autour de la cause, la collecte de fonds représente 20% des revenus annuels de l'organisme. Les sommes serviront à la formation, au répit des proches aidants, à mener des activités et au soutien.