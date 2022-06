L'homme qui a causé un certain émoi près du centre-ville de Val-d'Or mercredi a été rencontré par les policiers.

L'homme dans la vingtaine a ensuite été redirigé vers les bons services pour lui venir en aide, lui qui menaçait de s'en prendre à lui-même.

La situation a forcé la mise en place d'un périmètre de sécurité et l'évacuation de résidences pendant plusieurs heures, en plus de la présence de l'escouade tactique, venue de l'extérieur.

Le sergent de la Sûreté du Québec, Jean-Raphaël Drolet, explique que la SQ a les outils pour gérer ce genre de situation :

«Il faut comprendre que quand ce genre d'intervention là survient, on cherche la meilleure des conclusions possibles. On va faire appel aux ressources dont on a besoin. Dans ce cas-ci, différentes ressources spécialisées ont été mises en place. On ne lésine pas sur les moyens pour obtenir une conclusion positive.»

On ignore toujours si l'homme en question devra s'expliquer au tribunal. Personne n'a été blessé dans cette spectaculaire opération policière.