La Sûreté du Québec relance la population concernant la disparition d'Olivier St-Denis.

L'homme de 47 ans de Malartic n'a pas été vu depuis le 10 septembre dernier, alors qu'il marchait sur la route 117, dans le secteur de Malartic.

À ce moment, l'homme de 5 pieds et 8 pouces et 165 livres avait un pantalon beige et une chemise à carreaux kaki. Il pourrait aussi avoir une veste de jeans à capuchon noir et des souliers Merrell verts.

La sergente Nancy Fournier soutient que l'aide de la population est primordiale:

«Tous les éléments sont importants. Des fois, les gens peuvent se dire qu'un indice n'a pas d'importance, mais dites nous-le. Ce sera à nous de juger si ça aide ou non. Aujourd'hui, on a vraiment besoin des yeux de toute la population.»

Si vous avez de l'info, vous pouvez contacter le 911 ou le 1 800 659-4264.