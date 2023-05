La Sûreté du Québec promet de mettre tous les efforts sur la situation de la délinquance au centre-ville de Val-d'Or.

Le dossier est chaud, brûlant présentement, alors que les différents intervenants sont pointés du doigt par une population à bout de nerfs et que la Ville a demandé l'intervention du gouvernement du Québec.

La sergente de la SQ, Nancy Fournier, explique que la demande a été entendue:

«Il va y en avoir des patrouilles à pied. S'il y a des besoins, on va en mettre davantage, ça c'est sûr. On l'est sur le terrain, on la voit la réalité.»

Une rumeur s'est répandue sur les réseaux sociaux comme quoi les policiers auraient une consigne de ne pas trop judiciariser les délinquants du centre-ville. La réponse de la sergente Fournier:

«On intervient pareil avec tout le monde. La seule chose, c'est que chaque intervention est analysée à la pièce. Par exemple, si quelqu'un consomme de l'alcool, des fois on va émettre un constat d'infraction et dans d'autres moments, on va diriger la personne vers une ressource qui va lui venir en aide.»

La SQ dit avoir fourni de bons efforts au centre-ville dans les dix dernières années:

«Ça été bonifié au fil des ans. Depuis 2015, on a 15 ressources de plus à Val-d'Or, pour un total de 69. Le Poste de Police communautaire mixte autochtone est arrivé en 2017 pour les plus vulnérables et on est en mesure de mieux intervenir.»

La Sûreté du Québec est gérée par le gouvernement du Québec, via le ministère de la Sécurité publique.