Avec plusieurs emplois d'été disponibles, la Ville de Rouyn-Noranda est à la recherche d'étudiants.

Dans un monde idéal, 115 jeunes travailleurs sont nécessaires pour pourvoir différents postes, entre autres dans le Service des parcs et équipements.

Dans un contexte où de nombreux organismes et entreprises cherchent de la main-d’oeuvre, pour se démarquer, Rouyn-Noranda lance une campagne qui sort de l'ordinaire.

La Ville fait appel à un personnage, Jo Bine le haricot, afin de démontrer qu’elle offre les meilleures «jobines» d’été.

Les échelles salariales pour les étudiants ont été revues dans la dernière année.

«À l'entrée, on parle de 17,50$ et ça monte jusqu'à 20$ de l'heure. On vend beaucoup une expérience de travail et de vie. Avoir autant de postes à combler, c'est aussi pouvoir travailler avec ses amis. On ne s'en rend pas toujours compte, mais on développe des compétences qui nous suivent toute notre vie», détaille Olivier Thibodeau, chef des parcs et équipements à la Ville de Rouyn-Noranda.