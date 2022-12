Le projet de Zone d'innovation minière (ZIM) poursuit toujours son cours à Rouyn-Noranda.

Pour une deuxième fois, un délégué de Québec s'est informé du dossier. Cette fois, c'est Yves Sicard, vice-président Zones et réseaux d’innovation chez Investissement Québec, qui a rencontré la Ville de Rouyn-Noranda, le mois dernier.

Les élus ont également procédé récemment à l'embauche de Jean Severin Bouda comme responsable de ce dossier. Il contribuera aux prochaines étapes d'élaboration du projet.

Rouyn-Noranda garde espoir que le projet se qualifie auprès de Quebec.

«J'ai eu la chance de le croiser. Il débute. M. Bouda va paufiner le plan d'affaires pour le ministère. On continue le travail et de collaborer. Ce dossier est d'une très grande importance. [Je suis] toujours confiante. On a ici l'expertise. On vise plus loin.»

- Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda

La ZIM se veut un parc industriel 5.0 où sera regroupé plusieurs acteurs clés, que ce soit des donneurs d'ordre, des chercheurs ou des organismes afin de propulser vers la transition vers une nouvelle ère minière.

La ZIM verrait le jour au coeur de la cité étudiante, à proximité de l'UQAT, du Cégep et de l'école secondaire D'Iberville.